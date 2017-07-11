«Ростов» арендовал у «Рубина» защитника Устинова

Пресс-служба «Ростова» сообщает о том, что защитник «Рубина» Виталий Устинов продолжит карьеру в стане «желто-синих».

26-летний футболист присоединился к команде Леонида Кучука на правах аренды.

Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2017/18.

В «Ростове» бек будет выступать под №91.