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«Ростов» арендовал у «Рубина» защитника Устинова
Сегодня, 09:25 | Источник: ФК "Ростов" | Редакция: Антон Белюсь
Пресс-служба «Ростова» сообщает о том, что защитник «Рубина» Виталий Устинов продолжит карьеру в стане «желто-синих».
26-летний футболист присоединился к команде Леонида Кучука на правах аренды.
Арендное соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2017/18.
В «Ростове» бек будет выступать под №91.
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