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ПАОК арендовал у «Зенита» Мака
Сегодня, 16:55 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Зенит» официально объявил, что полузащитник Роберт Мак отправится в аренду в греческий ПАОК. Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.
Словак присоединился к «сине-бело-голубым» в 2016-м году и провел 27 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 2 голевые передачи.
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не беспокойся так, жахнем вас по традиции, как это обычно бывает, 4-5 мячей отгрузим, и отправим тарасовское недоразумение в середину таблицы... не каждый год у Симоняна юбилей, а добрый дядя муdко только раз в 16 лет дарит секте чемпионство.
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