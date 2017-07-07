ПАОК арендовал у «Зенита» Мака

«Зенит» официально объявил, что полузащитник Роберт Мак отправится в аренду в греческий ПАОК. Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.

Словак присоединился к «сине-бело-голубым» в 2016-м году и провел 27 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 2 голевые передачи.