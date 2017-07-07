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ПАОК арендовал у «Зенита» Мака

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: аренда игроков, Зенит, ПАОК, Мак Роберт
Сегодня, 16:55 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Зенит» официально объявил, что полузащитник Роберт Мак отправится в аренду в греческий ПАОК. Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18.

Словак присоединился к «сине-бело-голубым» в 2016-м году и провел 27 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 2 голевые передачи.

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