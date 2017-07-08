«Тосно» хочет снова арендовать у ЦСКА Макарова

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что клуб сделал запрос в ЦСКА по аренде хавбека Александра Макарова.

«Мы сделали предложение ЦСКА по аренде Макарова на один сезон. Нам обещали дать ответ в воскресенье. Решение будет зависеть от главного тренера москвичей. Насколько я знаю, Александр будет рад вернуться к нам. Надеемся на положительный исход».

Напомним, что предыдущий сезон 21-летний игрок также провел в аренде в «Тосно». В 16 матчах ФНЛ он забил 4 гола.