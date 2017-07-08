30
«Тосно» хочет снова арендовать у ЦСКА Макарова
Сегодня, 19:02 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что клуб сделал запрос в ЦСКА по аренде хавбека Александра Макарова.
«Мы сделали предложение ЦСКА по аренде Макарова на один сезон. Нам обещали дать ответ в воскресенье. Решение будет зависеть от главного тренера москвичей. Насколько я знаю, Александр будет рад вернуться к нам. Надеемся на положительный исход».
Напомним, что предыдущий сезон 21-летний игрок также провел в аренде в «Тосно». В 16 матчах ФНЛ он забил 4 гола.
Другие материалы по теме:
Вчера
23:34 Официально «Оренбург» арендовал у «Тосно» Никитина 1
16:55 Официально ПАОК арендовал у «Зенита» Мака 43
06 июля 2017
22:46 Официально «СКА-Хабаровск» арендует у «Уфы» Пуцко 0
11:46 Официально «Балтика» снова арендовала у «Ростова» Скопинцева 1
05 июля 2017
16:45 Официально «Оренбург» арендовал Ефремова у ЦСКА 15
03 июля 2017
22:52 Слухи «Бордо» ведёт с «Зенитом» переговоры по Йовановичу 7
01 июля 2017
17:36 Официально Тульский «Арсенал» арендовал у ЦСКА Ткачева 15
27 июня 2017
19:25 Официально «Спартак» отдал Кутина в аренду «Тосно» 22
17:34 Официально «Урал» арендовал Портнягина 8
60
Или войдите через