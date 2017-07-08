Рейтинг@Mail.ru

«Тосно» хочет снова арендовать у ЦСКА Макарова

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: аренда игроков, ЦСКА, Тосно, Макаров Александр
Сегодня, 19:02 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко сообщил, что клуб сделал запрос в ЦСКА по аренде хавбека Александра Макарова.

«Мы сделали предложение ЦСКА по аренде Макарова на один сезон. Нам обещали дать ответ в воскресенье. Решение будет зависеть от главного тренера москвичей. Насколько я знаю, Александр будет рад вернуться к нам. Надеемся на положительный исход».

Напомним, что предыдущий сезон 21-летний игрок также провел в аренде в «Тосно». В 16 матчах ФНЛ он забил 4 гола.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 19:12
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:05
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
Вчера
23:34 Официально «Оренбург» арендовал у «Тосно» Никитина 1
16:55 Официально ПАОК арендовал у «Зенита» Мака 43
06 июля 2017
22:46 Официально «СКА-Хабаровск» арендует у «Уфы» Пуцко 0
11:46 Официально «Балтика» снова арендовала у «Ростова» Скопинцева 1
10:51 Юсупов переходит в аренду в «Ростов», Панюков остаётся в «Зените» 65
05 июля 2017
16:45 Официально «Оренбург» арендовал Ефремова у ЦСКА 15
03 июля 2017
22:52 Слухи «Бордо» ведёт с «Зенитом» переговоры по Йовановичу 7
01 июля 2017
17:36 Официально Тульский «Арсенал» арендовал у ЦСКА Ткачева 15
27 июня 2017
19:25 Официально «Спартак» отдал Кутина в аренду «Тосно» 22
17:34 Официально «Урал» арендовал Портнягина 8
все материалы по этой теме
Турниры