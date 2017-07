Борха Валеро - игрок «Интера»

👕⚫️🔵 Welcome to #Inter, @bvalero20! Find out which shirt number he'll be wearing 👉https://t.co/2FbnUqFokt #WelcomeBorja #InterIsComing #FCIM pic.twitter.com/5k5JfZA0dt

— F.C. Internazionale (@Inter_en) 11 июля 2017 г.