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Борха Валеро - игрок «Интера»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Интер, Фиорентина, Валеро Борха
Сегодня, 16:13 | Источник: Твиттер ФК "Интер" | Редакция: Антон Белюсь

«Интер» объявил о переходе в команду полузащитника «Фиорентины» Борхи Валеро.

32-летний футболист поставил подпись под трехлетним трудовым договором с «нерадзурри».

Хавбек будет выступать за миланский клуб под 20-м номером.

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