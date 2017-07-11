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Борха Валеро - игрок «Интера»
Сегодня, 16:13 | Источник: Твиттер ФК "Интер" | Редакция: Антон Белюсь
«Интер» объявил о переходе в команду полузащитника «Фиорентины» Борхи Валеро.
32-летний футболист поставил подпись под трехлетним трудовым договором с «нерадзурри».
Хавбек будет выступать за миланский клуб под 20-м номером.
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