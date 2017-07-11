Марио Суарес перебрался из «Уотфорда» в «Гуйчжоу Чжичэн»

Полузащитник «Уотфорда» Марио Суарес продолжит карьеру в Поднебесной.

30-летний хавбек, проведший минувший сезон в «Валенсии», где выступал на правах аренды, стал игроком «Гуйчжоу Чжичэн», который по итогам прошлой кампании завоевал право выступать в Суперлиге, а сейчас идет на 11-м месте в чемпионате Китая.

О деталях трансфера и контракта игрока информации нет.