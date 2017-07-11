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Марио Суарес перебрался из «Уотфорда» в «Гуйчжоу Чжичэн»
Сегодня, 12:59 | Источник: Fichajes.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Уотфорда» Марио Суарес продолжит карьеру в Поднебесной.
30-летний хавбек, проведший минувший сезон в «Валенсии», где выступал на правах аренды, стал игроком «Гуйчжоу Чжичэн», который по итогам прошлой кампании завоевал право выступать в Суперлиге, а сейчас идет на 11-м месте в чемпионате Китая.
О деталях трансфера и контракта игрока информации нет.
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