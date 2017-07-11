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Муриэль сменил «Сампдорию» на «Севилью»
Сегодня, 12:43 | Источник: ФК "Севилья" | Редакция: Антон Белюсь
Как и ожидалось, «Севилья» усилилась теперь уже бывшим форвардом «Сампдории» Луисом Муриэлем.
26-летний футболист сборной Колумбии поставил подпись под пятилетним контрактом с андалусийцами и уже присоединился к команде.
В минувшем сезоне на счету нападающего 11 забитых мячей и 5 результативных передач в 31 поединке Серии А.
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