Муриэль сменил «Сампдорию» на «Севилью»

Как и ожидалось, «Севилья» усилилась теперь уже бывшим форвардом «Сампдории» Луисом Муриэлем.

26-летний футболист сборной Колумбии поставил подпись под пятилетним контрактом с андалусийцами и уже присоединился к команде.

В минувшем сезоне на счету нападающего 11 забитых мячей и 5 результативных передач в 31 поединке Серии А.