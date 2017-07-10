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Полузащитник «Фиорентины» Валеро переходит в «Интер»
Сегодня, 21:07 | Источник: ФК "Фиорентина" | Редакция: Роман Мельник
Сегодня полузащитник «Фиорентины» Борха Валеро успешно прошел медосмотр в «Интере» и присоединился к составу «нерадзурри». Об этом сообщила пресс-служба клуба из Флоренции.
Ранее сообщалось, что «фиалки» получат за футболиста до 7 миллионов евро с учетом бонусов. Зарплата 32-летнего испанца составит 3 миллиона евро в год.
«Фиорентина» поблагодарила Валеро за «великолепные 5 лет в клубе».
#BorjaValero è arrivato a #Brunico2017 🏔️ #InterIsComing #FCIM pic.twitter.com/WhnnqlTZd3
— F.C. Internazionale (@Inter) 10 июля 2017 г.
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