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Полузащитник «Фиорентины» Валеро переходит в «Интер»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Фиорентина, Интер, Валеро Борха
Сегодня, 21:07 | Источник: ФК "Фиорентина" | Редакция: Роман Мельник

Сегодня полузащитник «Фиорентины» Борха Валеро успешно прошел медосмотр в «Интере» и присоединился к составу «нерадзурри». Об этом сообщила пресс-служба клуба из Флоренции.

Ранее сообщалось, что «фиалки» получат за футболиста до 7 миллионов евро с учетом бонусов. Зарплата 32-летнего испанца составит 3 миллиона евро в год.

«Фиорентина» поблагодарила Валеро за «великолепные 5 лет в клубе».

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