Стали известны финансовые детали сделки по Хамесу между «Баварией» и «Реалом»

Немецкие СМИ сообщают о том, во сколько обойдется «Баварии» аренда полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.

По информации источника, «красные» заплатят «сливочным» по 5 млн евро за каждый из двух сезонов, проведенных колумбийцем на «Альянц Арене».

Более того, если «Бавария» по истечении срока аренды захочет выкупить 25-летнего футболиста у мадридского клуба, то должна будет заплатить 35.2 млн евро.