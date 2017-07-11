30
Стали известны финансовые детали сделки по Хамесу между «Баварией» и «Реалом»
Сегодня, 15:14 | Источник: Bild.de | Редакция: Антон Белюсь
Немецкие СМИ сообщают о том, во сколько обойдется «Баварии» аренда полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса.
По информации источника, «красные» заплатят «сливочным» по 5 млн евро за каждый из двух сезонов, проведенных колумбийцем на «Альянц Арене».
Более того, если «Бавария» по истечении срока аренды захочет выкупить 25-летнего футболиста у мадридского клуба, то должна будет заплатить 35.2 млн евро.
Другие материалы по теме:
12:43 Официально Фото Муриэль сменил «Сампдорию» на «Севилью» 1
Вчера
21:40 Официально Фото Антонио Кассано перешел в «Верону» 9
21:07 Официально Фото Полузащитник «Фиорентины» Валеро переходит в «Интер» 18
20:28 Официально Видео «Ливерпуль» подписал лучшего игрока молодежного чемпионата мира 30
19:57 Официально Фото Хавбек Амин Харит сменил «Нант» на «Шальке» 3
19:42 Официально Фото Форвард «Ромы» Понсе отправится в аренду в «Лилль» 0
18:15 Официально Фото Мамаду Кулибали продолжит карьеру в «Удинезе» 0
17:55 Официально Фото Бывший защитник «Милана» Эмануэльсон стал игроком «Утрехта» 5
16:54 Официально Фото «Севилья» оформила трансфер аргентинского хавбека 1
60
Или войдите через
СКАЖИТЕ, КТО БУДЕТ ЕМУ ЗП ПЛАТИТЬ ???
Ему завтра 27. Алё)