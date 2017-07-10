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Антонио Кассано перешел в «Верону»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Верона, Кассано Антонио
Сегодня, 21:40 | Источник: ФК "Верона" | Редакция: Роман Мельник

Состав «Вероны» пополнился 34-летним нападающим Антонио Кассано, который перешел в клуб на правах свободного агента. Футболист будет выступать под 99-м номером.

С 2015 по 2017 год Кассано представлял цвета «Сампдории», но последний сезон пропустил из-за разногласий с руководством.

Сегодня «Верона» также подписала полузащитника Алессио Черчи.

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