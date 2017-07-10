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Антонио Кассано перешел в «Верону»
Сегодня, 21:40 | Источник: ФК "Верона" | Редакция: Роман Мельник
Состав «Вероны» пополнился 34-летним нападающим Антонио Кассано, который перешел в клуб на правах свободного агента. Футболист будет выступать под 99-м номером.
С 2015 по 2017 год Кассано представлял цвета «Сампдории», но последний сезон пропустил из-за разногласий с руководством.
Сегодня «Верона» также подписала полузащитника Алессио Черчи.
Ufficiale, Antonio #Cassano è un calciatore del Verona!
FantAntonio ha scelto la maglia numero 99#DaiVerona #VeronaGialloblu pic.twitter.com/LImjskKp4o
— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) 10 июля 2017 г.
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