Антонио Кассано перешел в «Верону»

Состав «Вероны» пополнился 34-летним нападающим Антонио Кассано, который перешел в клуб на правах свободного агента. Футболист будет выступать под 99-м номером.

С 2015 по 2017 год Кассано представлял цвета «Сампдории», но последний сезон пропустил из-за разногласий с руководством.

Сегодня «Верона» также подписала полузащитника Алессио Черчи.