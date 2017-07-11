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Хамес Родригес продолжит карьеру в «Баварии»

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферы, Бавария, Реал, Родригес Хамес
Сегодня, 14:54 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь

Как и ожидалось, полузащитник «Реала» Хамес Родригес продолжит карьеру в «Баварии».

Об этом рапортует пресс-служба мюнхенского клуба. Сообщается, что чемпионы Германии согласовали со «сливочными» переход колумбийца на правах аренды с последующим правом выкупа.

Арендное соглашение между клубами рассчитано до 30 июня 2019 года.

Футболист поставит подпись под контрактом с «красными» после прохождения медобследования. Отмечается, что Хамес будет включен в список игроков, которые отправятся с командой в азиатское турне.

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