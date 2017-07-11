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Хамес Родригес продолжит карьеру в «Баварии»
Сегодня, 14:54 | Источник: ФК "Бавария" | Редакция: Антон Белюсь
Как и ожидалось, полузащитник «Реала» Хамес Родригес продолжит карьеру в «Баварии».
Об этом рапортует пресс-служба мюнхенского клуба. Сообщается, что чемпионы Германии согласовали со «сливочными» переход колумбийца на правах аренды с последующим правом выкупа.
Арендное соглашение между клубами рассчитано до 30 июня 2019 года.
Футболист поставит подпись под контрактом с «красными» после прохождения медобследования. Отмечается, что Хамес будет включен в список игроков, которые отправятся с командой в азиатское турне.
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а еще что то про барсу говорят ..)
Красавцы
И еще встретил такие цифры: 5 млн евро за год аренды (10 за 2) + 35,2 млн евро, если захотят выкупить в 2019-м.
http://sportbild.bild.de/bundesliga/vereine/bayern-muenchen/james-rodriguez-deal-real-madrid-fc-bayern-52512748.sport.html