Как и ожидалось, полузащитник «Реала» Хамес Родригес продолжит карьеру в «Баварии».

Об этом рапортует пресс-служба мюнхенского клуба. Сообщается, что чемпионы Германии согласовали со «сливочными» переход колумбийца на правах аренды с последующим правом выкупа.

Арендное соглашение между клубами рассчитано до 30 июня 2019 года.

Футболист поставит подпись под контрактом с «красными» после прохождения медобследования. Отмечается, что Хамес будет включен в список игроков, которые отправятся с командой в азиатское турне.