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Брат Джанлуиджи Доннаруммы прошел медосмотр в «Милане»
Вчера, 23:33 | Источник: Твиттер ФК "Милан" | Редакция: Роман Мельник
Пока будущее голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в «Милане» по-прежнему остается неясным, в Италию прилетел старший брат футболиста — Антонио.
27-летний Антонио Доннарумма является игроком греческого «Астераса» и также выступает на позиции вратаря. Антонио прошел медосмотр в итальянском клубе.
Ранее сообщалось, что брат Джанлуиджи подпишет с «Миланом» контракт — таковы условия продления сотрудничества с 18-летним кипером.
Antonio Donnarumma underwent Milan Lab tests at Milanello today 📸
Oggi Antonio Donnarumma ha svolto i test di Milan Lab a Milanello 📸 pic.twitter.com/01BEhXvSxU
— AC Milan (@acmilan) 10 июля 2017 г.
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