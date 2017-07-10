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Брат Джанлуиджи Доннаруммы прошел медосмотр в «Милане»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: стадионы, Милан, Доннарумма Антонио
Вчера, 23:33 | Источник: Твиттер ФК "Милан" | Редакция: Роман Мельник

Пока будущее голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в «Милане» по-прежнему остается неясным, в Италию прилетел старший брат футболиста — Антонио.

27-летний Антонио Доннарумма является игроком греческого «Астераса» и также выступает на позиции вратаря. Антонио прошел медосмотр в итальянском клубе.

Ранее сообщалось, что брат Джанлуиджи подпишет с «Миланом» контракт — таковы условия продления сотрудничества с 18-летним кипером.

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