Брат Джанлуиджи Доннаруммы прошел медосмотр в «Милане»

Пока будущее голкипера Джанлуиджи Доннаруммы в «Милане» по-прежнему остается неясным, в Италию прилетел старший брат футболиста — Антонио.

27-летний Антонио Доннарумма является игроком греческого «Астераса» и также выступает на позиции вратаря. Антонио прошел медосмотр в итальянском клубе.

Ранее сообщалось, что брат Джанлуиджи подпишет с «Миланом» контракт — таковы условия продления сотрудничества с 18-летним кипером.