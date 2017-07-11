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Зобнин: «Говорил реабилитологам: „14-го числа готовьте меня, на 20 минут выйду“»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: игроки, Спартак М, Зобнин Роман
Сегодня, 23:06 | Источник: ФК "Спартак" Москва | Редакция: Максим Коджеспиров

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как проходит процесс его реабилитации после операции на колене. Футболист получил травму боковой и крестообразной связок колена в товарищеском матче сборной России с Венгрией (3:0).

«Со всех сторон слова поддержки, все звонят, все пишут. В тренажерном зале занимался по шесть часов в день. Говорил реабилитологам: „Ну все, 14-го числа готовьте меня, хотя бы на 20 минут выйду“. Занимался очень долго, очень нудно. Были одни и те же упражнения, где-то через боль. Но мне говорят, что это нужно, поэтому не жаловался, был только рад. Чем больше занимаешься, тем лучше», — сказал Зобнин.

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