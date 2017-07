«Селтик» подписал четырехлетний контракт с хавбеком «Дженоа» Нтчамом

«Селтик» укрепил состав французским полузащитником Оливье Нтчамом, выступавшим ранее в «Дженоа» на правах аренды. 21-летний футболист принадлежит «Манчестер Сити», но в этот раз «горожане» решили его отпустить насовсем.

Контракт с Нтчамом рассчитан на четыре года.

Напомним, что ранее состав чемпионов Шотландии пополнил ключевой игрок «Абердина» Джонатан Хэйес.

📝 The wait is finally over! Olivier Ntcham joins #CelticFC on a four-year deal. Welcome, Olivier! #NtchamisaCelt

➡️ https://t.co/pSalYIdKhs pic.twitter.com/efas3rwWpX

— Celtic Football Club (@celticfc) 12 июля 2017 г.