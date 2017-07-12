«Селтик» подписал четырехлетний контракт с хавбеком «Дженоа» Нтчамом

«Селтик» укрепил состав французским полузащитником Оливье Нтчамом, выступавшим ранее в «Дженоа» на правах аренды. 21-летний футболист принадлежит «Манчестер Сити», но в этот раз «горожане» решили его отпустить насовсем.

Контракт с Нтчамом рассчитан на четыре года.

Напомним, что ранее состав чемпионов Шотландии пополнил ключевой игрок «Абердина» Джонатан Хэйес.