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«Селтик» подписал четырехлетний контракт с хавбеком «Дженоа» Нтчамом
Сегодня, 15:10 | Источник: ФК "Селтик" | Редакция: Роман Мельник
«Селтик» укрепил состав французским полузащитником Оливье Нтчамом, выступавшим ранее в «Дженоа» на правах аренды. 21-летний футболист принадлежит «Манчестер Сити», но в этот раз «горожане» решили его отпустить насовсем.
Контракт с Нтчамом рассчитан на четыре года.
Напомним, что ранее состав чемпионов Шотландии пополнил ключевой игрок «Абердина» Джонатан Хэйес.
📝 The wait is finally over! Olivier Ntcham joins #CelticFC on a four-year deal. Welcome, Olivier! #NtchamisaCelt
➡️ https://t.co/pSalYIdKhs pic.twitter.com/efas3rwWpX
— Celtic Football Club (@celticfc) 12 июля 2017 г.
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