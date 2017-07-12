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Товен пролонгировал договор с «Марселем»
Сегодня, 19:09 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя
«Марсель» продлил контракт со своим ключевым футболистом Флорианом Товеном. По слухам, договор был пролонгирован еще несколько дней назад, футболист получил более высокий оклад, а само соглашение теперь рассчитано до лета 2021 года.
В минувшем сезоне Лиги 1 на счету 23-летнего француза, которым интересовались «Милан» и «Рома», 15 голов и 8 результативных передач за 38 матчей.
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