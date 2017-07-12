Товен пролонгировал договор с «Марселем»

«Марсель» продлил контракт со своим ключевым футболистом Флорианом Товеном. По слухам, договор был пролонгирован еще несколько дней назад, футболист получил более высокий оклад, а само соглашение теперь рассчитано до лета 2021 года.

В минувшем сезоне Лиги 1 на счету 23-летнего француза, которым интересовались «Милан» и «Рома», 15 голов и 8 результативных передач за 38 матчей.