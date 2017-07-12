Заинтересовавший «Зенит» хавбек Гомес продлил контракт с «Аталантой»

Аргентинский полузащитник Алехандро Гомес продолжит выступать в составе «Аталанты». Об этом сообщил итальянский клуб на своей официальной странице в Twitter.

Детали контракта пока неизвестны, но ожидается, что игрок останется в «Аталанте» до 2022 года и будет получать на 2 миллиона евро за сезон больше.

Напомним, 29-летним футболистом ранее интересовался «Зенит».