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Заинтересовавший «Зенит» хавбек Гомес продлил контракт с «Аталантой»
Сегодня, 13:11 | Источник: Твиттер "Кардифф Сити" | Редакция: Роман Мельник
Аргентинский полузащитник Алехандро Гомес продолжит выступать в составе «Аталанты». Об этом сообщил итальянский клуб на своей официальной странице в Twitter.
Детали контракта пока неизвестны, но ожидается, что игрок останется в «Аталанте» до 2022 года и будет получать на 2 миллиона евро за сезон больше.
Напомним, 29-летним футболистом ранее интересовался «Зенит».
IL PAPU ANCORA CON NOI!!! 🔝🔝🔝 #AtalantaPapu 🖤💙🖤💙🖤💙#EuAtalanta ⚫️🔵 pic.twitter.com/4NaRgKNXnx
— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 12 июля 2017 г.
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