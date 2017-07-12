Рейтинг@Mail.ru
ГлавноеОфициально Фото 
Аршак Корян вернулся в «Локомотив» 8

Заинтересовавший «Зенит» хавбек Гомес продлил контракт с «Аталантой»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Контракты, Зенит, Аталанта, Гомес Алехандро
Сегодня, 13:11 | Источник: Твиттер "Кардифф Сити" | Редакция: Роман Мельник

Аргентинский полузащитник Алехандро Гомес продолжит выступать в составе «Аталанты». Об этом сообщил итальянский клуб на своей официальной странице в Twitter.

Детали контракта пока неизвестны, но ожидается, что игрок останется в «Аталанте» до 2022 года и будет получать на 2 миллиона евро за сезон больше.

Напомним, 29-летним футболистом ранее интересовался «Зенит».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 14:19
ответ пользователю pereletnii (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 14:06
Показать
Немного троллинга
Сегодня 14:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 13:27
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 13:25
ответ пользователю post-navigator (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 13:19, редактировал Сегодня 13:21
Показать
Немного троллинга
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
12:55 Официально Фото «Зенит» продлил контракт с Зыряновым 12
11:50 Официально Владимир Дядюн покинул «Рубин» 19
07:57 Источник: «„Рома“ предложила Наингголану новый контракт с зарплатой € 5 млн в год» 3
Вчера
22:13 Ачерби и Адьяпонг продлили контракты с «Сассуоло» 0
19:42 Официально Фото «Милан» продлил контракт с Доннаруммой до 2021 года 84
17:25 Слухи Зырянов еще год будет играющим тренером «Зенита-2» 20
14:07 Официально «Болонья» продлила сотрудничество с Донадони 2
10 июля 2017
21:15 Официально «Севилья» продлила контракт с Витоло до 2022 года 3
17:39 Официально Фото Ребров и Кутепов продлили контракты со «Спартаком» 62
08:11 «Зенит» прописал в контракте Дриусси отступные в размере 80 млн евро 106
все материалы по этой теме
Турниры