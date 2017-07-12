Источник: «„Рома“ предложила Наингголану новый контракт с зарплатой € 5 млн в год»

По информации источника, «Рома» не намерена расставаться с полузащитником Раджой Наингголаном и ведёт с ним переговоры о продлении контракта. Сообщается, что руководство римского клуба предложило 29-летнему хавбеку зарплату в размере € 5 млн в год, учитывая бонусные выплаты.

На игрока сборной Бельгии также претендуют «Интер», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». «Красные дьяволы», по слухам, готовы предложить Наингголану ежегодную зарплату в размере € 7.5 млн.