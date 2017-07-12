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Источник: «„Рома“ предложила Наингголану новый контракт с зарплатой € 5 млн в год»
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Контракты, Рома, Интер, Ман Юнайтед, Челси, Наингголан Раджа
Сегодня, 07:57 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
По информации источника, «Рома» не намерена расставаться с полузащитником Раджой Наингголаном и ведёт с ним переговоры о продлении контракта. Сообщается, что руководство римского клуба предложило 29-летнему хавбеку зарплату в размере € 5 млн в год, учитывая бонусные выплаты.
На игрока сборной Бельгии также претендуют «Интер», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». «Красные дьяволы», по слухам, готовы предложить Наингголану ежегодную зарплату в размере € 7.5 млн.
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