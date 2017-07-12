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Владимир Дядюн покинул «Рубин»
Сегодня, 11:50 | Источник: ФК "Рубин" | Редакция: Роман Мельник
29-летний нападающий Владимир Дядюн расторг контракт с «Рубином» по обоюдному согласию сторон. Футболист провел с клубом сбор в Австрии, но до последнего времени его будущее оставалось неясным.
«Самым успешным в „Рубине“ для нападающего стал сезон 2012/2013, когда в 33-х матчах он забил десять мячей, в том числе семь в Премьер-Лиге, два в Лиге Европы и один в Суперкубке России. Всего за главную команду „Рубина“ Владимир Дядюн сыграл 131 матч, забил 20 мячей.
Благодарим футболиста за время, проведенное в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» - отмечает пресс-служба «Рубина».
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Нда, старость не радость.
Не Радимов, а Широков.
Опшибся я.
С кем не бывает.
В следующем сезоне в ФНЛ очень бы им помог ))