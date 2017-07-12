Владимир Дядюн покинул «Рубин»

29-летний нападающий Владимир Дядюн расторг контракт с «Рубином» по обоюдному согласию сторон. Футболист провел с клубом сбор в Австрии, но до последнего времени его будущее оставалось неясным.

«Самым успешным в „Рубине“ для нападающего стал сезон 2012/2013, когда в 33-х матчах он забил десять мячей, в том числе семь в Премьер-Лиге, два в Лиге Европы и один в Суперкубке России. Всего за главную команду „Рубина“ Владимир Дядюн сыграл 131 матч, забил 20 мячей.

Благодарим футболиста за время, проведенное в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» - отмечает пресс-служба «Рубина».