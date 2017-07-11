Ачерби и Адьяпонг продлили контракты с «Сассуоло»

Защитники «Сассуоло» Франческо Ачерби и Клод Адьяпонг продлили контракты с клубом до 2022 года.

Ачерби интересовалось множество коллективов, в том числе и «Зенит», однако ценник в 12 млн евро отпугнул потенциальных покупателей. В прошлом сезоне он провел 38 матчей в Серии А и забил 4 гола.

19-летний Адьяпонг в минувшем розыгрыше чемпионата Италии появлялся на поле 9 раз и забил 1 гол.