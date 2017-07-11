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Ачерби и Адьяпонг продлили контракты с «Сассуоло»
Сегодня, 22:13 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитники «Сассуоло» Франческо Ачерби и Клод Адьяпонг продлили контракты с клубом до 2022 года.
Ачерби интересовалось множество коллективов, в том числе и «Зенит», однако ценник в 12 млн евро отпугнул потенциальных покупателей. В прошлом сезоне он провел 38 матчей в Серии А и забил 4 гола.
19-летний Адьяпонг в минувшем розыгрыше чемпионата Италии появлялся на поле 9 раз и забил 1 гол.
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