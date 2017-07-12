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«Торино» продлил контракт с Базелли
Сегодня, 17:27 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник «Торино» Даниэле Базелли продлил контракт с клубом. Новое соглашение 25-летнего футболиста рассчитано до лета 2022 года.
Базелли, которым в свое время интересовался «Эвертон», выступает за туринский клуб на протяжении последних двух сезонов. В минувшем розыгрыше Серии А он провел 37 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.
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