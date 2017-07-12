«Торино» продлил контракт с Базелли

Полузащитник «Торино» Даниэле Базелли продлил контракт с клубом. Новое соглашение 25-летнего футболиста рассчитано до лета 2022 года.

Базелли, которым в свое время интересовался «Эвертон», выступает за туринский клуб на протяжении последних двух сезонов. В минувшем розыгрыше Серии А он провел 37 матчей, забил 6 голов и сделал 5 ассистов.