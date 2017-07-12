Жулиано взял в «Зените» 10-й номер, под которым раньше играл Данни

Полузащитник «Зенита» Жулиано сменил игровой номер. Футболист взял себе 10-й номер, под которым раньше играл Данни, который накануне перешел в пражскую «Славию».

Ранее Жулиано выступал за «Зенит» под 7-м номером, который теперь достался нападающему Дмитрию Полозу.