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«Барселона» наняла на работу болельщика «Реала»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события, Барселона, Реал
Сегодня, 23:17 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Максим Коджеспиров

Пресс-служа «Барселоны» объявила о начале сотрудничества с дипломатом Джеймсом Костосом. Он назначен на пост стратегического советника клуба по Северной Америке.

После оглашения новости в Твиттере фанаты клуба напомнили «Барселоне» о том, что Костос является фанатом «Реала». В частности, после победы «Реала» в финале Лиги чемпионов сезона-2016/17 над «Ювентусом» (4:1) Костос на своей странице в Твиттере написал: «Да здравствует „Реал“».

 

 

 

 

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