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«Барселона» наняла на работу болельщика «Реала»
Сегодня, 23:17 | Источник: Твиттер ФК "Барселона" | Редакция: Максим Коджеспиров
Пресс-служа «Барселоны» объявила о начале сотрудничества с дипломатом Джеймсом Костосом. Он назначен на пост стратегического советника клуба по Северной Америке.
После оглашения новости в Твиттере фанаты клуба напомнили «Барселоне» о том, что Костос является фанатом «Реала». В частности, после победы «Реала» в финале Лиги чемпионов сезона-2016/17 над «Ювентусом» (4:1) Костос на своей странице в Твиттере написал: «Да здравствует „Реал“».
📄 @JamesCostos, FC Barcelona's new strategic advisor in America https://t.co/yIQwOpcsci pic.twitter.com/4pwdIJPS7M
— FC Barcelona (@FCBarcelona) 12 июля 2017 г.
In case you missed it: pic.twitter.com/biPklsgnf9
— Arash Bahmani (@ArashBahmani) 12 июля 2017 г.
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