«Барселона» наняла на работу болельщика «Реала»

Пресс-служа «Барселоны» объявила о начале сотрудничества с дипломатом Джеймсом Костосом. Он назначен на пост стратегического советника клуба по Северной Америке.

После оглашения новости в Твиттере фанаты клуба напомнили «Барселоне» о том, что Костос является фанатом «Реала». В частности, после победы «Реала» в финале Лиги чемпионов сезона-2016/17 над «Ювентусом» (4:1) Костос на своей странице в Твиттере написал: «Да здравствует „Реал“».