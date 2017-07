«Барселона» наняла на работу болельщика «Реала»

Пресс-служа «Барселоны» объявила о начале сотрудничества с дипломатом Джеймсом Костосом. Он назначен на пост стратегического советника клуба по Северной Америке.

После оглашения новости в Твиттере фанаты клуба напомнили «Барселоне» о том, что Костос является фанатом «Реала». В частности, после победы «Реала» в финале Лиги чемпионов сезона-2016/17 над «Ювентусом» (4:1) Костос на своей странице в Твиттере написал: «Да здравствует „Реал“».

📄 @JamesCostos , FC Barcelona's new strategic advisor in America https://t.co/yIQwOpcsci pic.twitter.com/4pwdIJPS7M

In case you missed it: pic.twitter.com/biPklsgnf9

— Arash Bahmani (@ArashBahmani) 12 июля 2017 г.