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Хави: «Моя мечта - стать тренером „Барселоны“»
Сегодня, 22:18 | Источник: Sport.es | Редакция: Максим Коджеспиров
Полузащитник «Аль-Садда» Хави заявил, что планирует в будущем стать тренером «Барселоны».
«Я хочу стать тренером. Не хочу скрывать, я хочу стать тренером именно „Барселоны“. Понимаю, что мне понадобится время, чтобы стать хорошим менеджером, но я готов учиться», - сказал Хави.
Напомним, в мае этого года Хави отказался возглавить «Барселону Б».
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