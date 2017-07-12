Хави: «Моя мечта - стать тренером „Барселоны“»

Полузащитник «Аль-Садда» Хави заявил, что планирует в будущем стать тренером «Барселоны».

«Я хочу стать тренером. Не хочу скрывать, я хочу стать тренером именно „Барселоны“. Понимаю, что мне понадобится время, чтобы стать хорошим менеджером, но я готов учиться», - сказал Хави.

Напомним, в мае этого года Хави отказался возглавить «Барселону Б».