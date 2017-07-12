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Ридевальд близок к переходу в «Кристал Пэлас»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Аякс, Кристал Пэлас, Ридевальд Хайро
Сегодня, 20:21 | Источник: Твиттер Sky Sports | Редакция: Максим Коджеспиров
Защитник «Аякса» Хайро Ридевальд близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Англии. Футболистом интересуется «Кристал Пэлас», который готов выложить за его трансфер 8 миллионов фунтов стерлингов.
Ранее сообщалось о том, что «Кристал Пэлас» арендовал Лофтуса-Чика у «Челси».
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