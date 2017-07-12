Ридевальд близок к переходу в «Кристал Пэлас»

Защитник «Аякса» Хайро Ридевальд близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Англии. Футболистом интересуется «Кристал Пэлас», который готов выложить за его трансфер 8 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось о том, что «Кристал Пэлас» арендовал Лофтуса-Чика у «Челси».