Бонуччи: «Я готов к новому сезону»

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи на своей странице в Twitter сообщил болельщикам о том, что он готов к работе и к началу нового сезона:

«Пора возвращаться к работе. Я готов начать в очередной раз!»

Напомним, что «Милан», по слухам, согласовал трансфер футболиста, да и агент игрока подтвердил, что клуб работает над продажей Бонуччи.

Si torna al lavoro. Pronto per ricominciare! 💪🏻💪🏻⚽ / Let's get back to work. Ready to start once again! 💪🏻💪🏻⚽ #LB1… https://t.co/gvfoFcW7Iq pic.twitter.com/V7BIZ0TyCN

— Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) 13 июля 2017 г.