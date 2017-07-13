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Бонуччи: «Я готов к новому сезону»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: мнение, Ювентус, Бонуччи Леонардо
Сегодня, 10:40 | Источник: Твиттер Леонардо Бонуччи | Редакция: Роман Мельник

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи на своей странице в Twitter сообщил болельщикам о том, что он готов к работе и к началу нового сезона:

«Пора возвращаться к работе. Я готов начать в очередной раз!»

Напомним, что «Милан», по слухам, согласовал трансфер футболиста, да и агент игрока подтвердил, что клуб работает над продажей Бонуччи.

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