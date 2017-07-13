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Бонуччи: «Я готов к новому сезону»
Сегодня, 10:40 | Источник: Твиттер Леонардо Бонуччи | Редакция: Роман Мельник
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи на своей странице в Twitter сообщил болельщикам о том, что он готов к работе и к началу нового сезона:
«Пора возвращаться к работе. Я готов начать в очередной раз!»
Напомним, что «Милан», по слухам, согласовал трансфер футболиста, да и агент игрока подтвердил, что клуб работает над продажей Бонуччи.
Si torna al lavoro. Pronto per ricominciare! 💪🏻💪🏻⚽ / Let's get back to work. Ready to start once again! 💪🏻💪🏻⚽ #LB1… https://t.co/gvfoFcW7Iq pic.twitter.com/V7BIZ0TyCN
— Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) 13 июля 2017 г.
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