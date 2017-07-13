Агент: «Мы работаем над продажей Бонуччи»

Разговоры об уходе защитника Леонардо Бонуччи из «Ювентуса» — не пустые слухи. Вначале информацию сообщил авторитетный итальянский журналист, а потом новость подтвердил и агент футболиста. Алессандро Луччи был немногословен, но ответ его получился конкретным:

«Мы работаем над его продажей».

Напомним, что главным претендентом на футболиста сейчас считается «Милан».