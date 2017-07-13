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Янузай попрощался с «Манчестер Юнайтед»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Реал Сосьедад, Ман Юнайтед, Янузай Аднан
Сегодня, 10:04 | Источник: Инстаграм Аднана Янузая | Редакция: Роман Мельник

Новичок «Реала Сосьедад» Аднан Янузай на своей странице в сети Instagram поблагодарил свой бывший клуб «Манчестер Юнайтед» за все, что он для него сделал:

«С чего бы начать... Когда я присоединился к МЮ, я испытал невероятные мгновения. Хочу сказать огромное спасибо всем моим одноклубникам, которые приходили и уходили из клуба. Я с большим удовольствием играл с вами. Спасибо тренерам и персоналу, работающим в „Манчестер Юнайтед“ за то, что вы создаете этот великий клуб!

К сожалению, мое время в команде подошло к концу, а я никогда не смогу о нем забыть. Хочу жить дальше, но я всегда буду любить „Манчестер Юнайтед“.

И, наконец, огромное спасибо болельщикам, которые были со мной в счастливые и печальные времена. Я никогда не забуду вашу поддержку. Спасибо вам!»

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