Российский наставник «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился мнением о талантах новичка клуба Ола Айна:

«Айна — прекрасный и разносторонний футболист, может в защите отрабатывать и справа, и слева. Это очень важные позиции. Я отлично знаю его стиль игры, так как видел его множество раз в прошлом сезоне.

На своей первой тренировке в „Халле“ он доказал, что является хорошим игроком и может принести нам значительную пользу. Ола — первое, но не последнее подписание в это трансферное окно».