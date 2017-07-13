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Слуцкий: «Ола — первое, но не последнее подписание „Халла“ этим летом»
Сегодня, 09:17 | Источник: ФК "Халл Сити" | Редакция: Роман Мельник
Российский наставник «Халл Сити» Леонид Слуцкий поделился мнением о талантах новичка клуба Ола Айна:
«Айна — прекрасный и разносторонний футболист, может в защите отрабатывать и справа, и слева. Это очень важные позиции. Я отлично знаю его стиль игры, так как видел его множество раз в прошлом сезоне.
На своей первой тренировке в „Халле“ он доказал, что является хорошим игроком и может принести нам значительную пользу. Ола — первое, но не последнее подписание в это трансферное окно».
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