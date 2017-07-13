Воронин: «Ни „Спартак“, ни „Зенит“ Смолову не нужны»

Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин оценил перспективы форварда «Краснодара» Федора Смолова:

«Если у Феди амбиции – то пусть едет в Европу и там их реализовывает. Если хочет зарабатывать, то может ехать в Китай. Интерес оттуда к нему есть. Но ни „Спартак“, ни „Зенит“ Смолову не нужны.

Мне кажется, что все эти слухи – агентские игры. Парень только в футбол играть начал, и тут же начинают его дергать.

Я ему неоднократно говорил, что уезжать надо только в Европу. Там другой уровень футбола. Настоящий спортсмен должен именно к этому стремиться. Тем более возраст у него сейчас для этого идеальный, а потом будет поздно. Я говорил Феде в прошлом году: „Давай устрою тебя в Дортмунд“. Улыбнулись, но так и осталось все на своих местах».