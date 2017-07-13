Президент «Севильи»: «Витоло использовал нас, чтобы стрясти больше денег с „Атлетико“»

Президент «Севильи» Хосе Кастро выразил своё возмущение действиями полузащитника Витоло. 10 июля «Севилья» объявила о подписании нового контракта с испанским хавбеком, но на следующий день Витоло перешёл в «Атлетико».

«Контракт не был подписан. Но документ, в котором были одобрены условия нового соглашения, мы будем защищать всеми возможными способами.

В понедельник мы подготовили всю документацию, его отец показал большой палец. Не хватало только подписи Витоло, но он сказал, что я могу объявить о продлении соглашения. Вот почему я сделал это публично, и вот почему я не жалею об этом. Если нельзя доверять игроку, который вышел на новый уровень в нашем клубе и многим ему обязан, то кому вообще можно доверять? Злости нет, есть только возмущение. Витоло использовал „Севилью“, чтобы стрясти больше денег с „Атлетико“. Он заставил нас выглядеть некрасиво, не сдержав своё слово. У Витоло не хватало уважения к „Севилье“ и её болельщикам», — сказал Кастро.