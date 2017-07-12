Кабальеро: «„Челси“ - отличный вариант для меня и моей семьи»

Новичок «Челси» Вилли Кабальеро поделился своими впечатлениями от перехода, а также рассказал о своих ближайших целях и задачах.

«Когда мне позвонили, и я услышал, что есть возможность перейти в стан чемпионов и в потрясающую команду, такую, какой была команда „Челси“ последние 15 лет, команду, которая творила историю, я даже не думал долго. Я тут же ответил „да“. Это была шикарная возможность остаться в АПЛ, в крупном клубе, и продолжать расти профессионально.

У меня были еще варианты остаться в АПЛ, но когда предлагают перейти к чемпионам, да дело даже не в чемпионстве, а просто предлагают перейти в такой крупный клуб, как „Челси“, это прекрасная возможность для меня и моей семьи.

Когда я переходил, я думал, что найду тут отличную команду, и нашел ее. Я знал, что меня ждет отличный тренер, который умеет вывести игроков на высший уровень, и так и есть. Для меня это все очень хорошо.

Команда нацеливается на многие вещи. Мы хотим выигрывать трофеи, как „Челси“ делал это последние годы. Как вратарь, я хочу участвовать в максимальном количестве матчей, хочу расти профессионально и помогать Куртуа».