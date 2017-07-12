«Милан» согласовал контракт с Бонуччи

«Милан» согласовал условия личного контракта с защитником «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Сообщается, что «Милан» готов платить футболисту зарплату в 7 миллионов евро в год. На данный момент миланский клуб ждет ответа от руководства «Ювентуса» по трансферу футболиста.

Ранее сообщалось об интересе к Бонучии со стороны каталонской «Барселоны».