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«Милан» согласовал контракт с Бонуччи

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Милан, Ювентус, Бонуччи Леонардо
Сегодня, 18:33 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Максим Коджеспиров

«Милан» согласовал условия личного контракта с защитником «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Сообщается, что «Милан» готов платить футболисту зарплату в 7 миллионов евро в год. На данный момент миланский клуб ждет ответа от руководства «Ювентуса» по трансферу футболиста.

Ранее сообщалось об интересе к Бонучии со стороны каталонской «Барселоны».

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