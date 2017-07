Валенсия сменил «Вест Хэм» на «Тигрес»

Как и ожидалось, нападающий «Вест Хэма» Эннер Валенсия продолжит карьеру в мексиканском «Тигресе».

Прошлый сезон Валенсия провел в «Эвертоне», где выступал на правах аренды и не сумел ярко проявить себя, забив лишь 3 мяча в 24 матчах АПЛ.

Отметим, что игрок переехал в Англию в 2014 году как раз из Мексики, где представлял цвета «Пачуки».

Best of luck in the future, @EnnerValencia14https://t.co/nNvFg4mVFb

— West Ham United (@WestHamUtd) 13 июля 2017 г.