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Валенсия сменил «Вест Хэм» на «Тигрес»
Сегодня, 14:24 | Источник: ФК "Вест Хэм" | Редакция: Роман Мельник
Как и ожидалось, нападающий «Вест Хэма» Эннер Валенсия продолжит карьеру в мексиканском «Тигресе».
Прошлый сезон Валенсия провел в «Эвертоне», где выступал на правах аренды и не сумел ярко проявить себя, забив лишь 3 мяча в 24 матчах АПЛ.
Отметим, что игрок переехал в Англию в 2014 году как раз из Мексики, где представлял цвета «Пачуки».
Best of luck in the future, @EnnerValencia14https://t.co/nNvFg4mVFb
— West Ham United (@WestHamUtd) 13 июля 2017 г.
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