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Трансферная цель «Спартака» Муканджо продолжит карьеру в Китае

Соккер.Ру // Китай. Суперлига 2017, Заграница: трансферы, Цзянсу Сунин, Лорьян, Муканджо Бенджамин
Сегодня, 12:41 | Источник: ФК "Цзянсу Сунин" | Редакция: Роман Мельник

Нападающий «Лорьяна»  Бенджамин Муканджо подписал двухлетний контракт с китайским клубом «Цзянсу Сунин». 28-летний игрок выбрал себе 38-й номер на футболке.

В минувшем сезоне капитан сборной Камеруна провел 25 матчей во французской Лиге 1, забил 13 голов и отметился одной результативной передачей.

Отметим, что игроком, согласно слухам, интересовался московский «Спартак».

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