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Трансферная цель «Спартака» Муканджо продолжит карьеру в Китае
Сегодня, 12:41 | Источник: ФК "Цзянсу Сунин" | Редакция: Роман Мельник
Нападающий «Лорьяна» Бенджамин Муканджо подписал двухлетний контракт с китайским клубом «Цзянсу Сунин». 28-летний игрок выбрал себе 38-й номер на футболке.
В минувшем сезоне капитан сборной Камеруна провел 25 матчей во французской Лиге 1, забил 13 голов и отметился одной результативной передачей.
Отметим, что игроком, согласно слухам, интересовался московский «Спартак».
Official: Suning signed a 2y contract with Cameroon striker Moukandjo. pic.twitter.com/wPsP8uRK3a
— JS Suning FC News (@suningfc) 13 июля 2017 г.
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