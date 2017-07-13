Трансферная цель «Спартака» Муканджо продолжит карьеру в Китае

Нападающий «Лорьяна» Бенджамин Муканджо подписал двухлетний контракт с китайским клубом «Цзянсу Сунин». 28-летний игрок выбрал себе 38-й номер на футболке.

В минувшем сезоне капитан сборной Камеруна провел 25 матчей во французской Лиге 1, забил 13 голов и отметился одной результативной передачей.

Отметим, что игроком, согласно слухам, интересовался московский «Спартак».