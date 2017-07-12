«Реал Сосьедад» подписал Янузая

Как и ожидалось, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай перешел в «Реал Сосьедад». По неофициальной информации, 22-летний футболист подписал пятилетний контракт, а сумма трансфера составила 11 млн евро.

Янузай дебютировал за МЮ в августе 2013 года, однако в дальнейшем закрепиться в составе не сумел и уходил в аренду в дортмундскую «Боруссию» и «Сандерленд».