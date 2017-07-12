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«Реал Сосьедад» подписал Янузая
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Реал Сосьедад, Ман Юнайтед, Янузай Аднан
Сегодня, 22:38 | Источник: ФК "Манчестер Юнайтед" | Редакция: Дмитрий Кристя
Как и ожидалось, полузащитник «Манчестер Юнайтед» Аднан Янузай перешел в «Реал Сосьедад». По неофициальной информации, 22-летний футболист подписал пятилетний контракт, а сумма трансфера составила 11 млн евро.
Янузай дебютировал за МЮ в августе 2013 года, однако в дальнейшем закрепиться в составе не сумел и уходил в аренду в дортмундскую «Боруссию» и «Сандерленд».
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