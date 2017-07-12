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Модесте сменил «Кельн» на «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферы, Кельн, Тяньцзинь Ц, Модесте Энтони
Сегодня, 21:58 | Источник: ФК "Кельн" | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Кельна» Энтони Модесте продолжит карьеру в китайском клубе «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По неофициальной информации, сумма трансфера составила 36 млн евро, а сам футболист будет зарабатывать в Китае 10 млн евро в год.
Два года назад «Кельн» приобрел Модесте у «Хоффенхайма» за 4.5 млн евро. В прошлом сезоне 29-летний игрок забил 25 голов в 34 матчах Бундеслиги.
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