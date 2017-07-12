Модесте сменил «Кельн» на «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Нападающий «Кельна» Энтони Модесте продолжит карьеру в китайском клубе «Тяньцзинь Цюаньцзянь». По неофициальной информации, сумма трансфера составила 36 млн евро, а сам футболист будет зарабатывать в Китае 10 млн евро в год.

Два года назад «Кельн» приобрел Модесте у «Хоффенхайма» за 4.5 млн евро. В прошлом сезоне 29-летний игрок забил 25 голов в 34 матчах Бундеслиги.