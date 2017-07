Новичок АПЛ «Брайтон» усилился защитником «Ингольштадта»

Вернувшийся в Премьер-Лигу впервые с 1983 года «Брайтон» продолжает усиляться в преддверии нового сложнейшего сезона. Состав клуба пополнил защитник Маркус Зуттнер, ранее представлявший «Ингольштадт». 30-летний футболист подписал с англичанами трехлетний контракт.

Зуттнер провел 31 матче в Бундеслиге в минувшем сезоне, забил 4 гола и отметился 5 результативными передачами. Кроме того, игрок представляет сборную Австрии.

Напомним, в июне «Брайтон» купил у «Валенсии» вратаря сборной Австралии Мэтью Райана.

New #BHAFC signing Markus Suttner is ready for the challenge of @premierleague football. https://t.co/lIX1FD9LaL pic.twitter.com/LluTx8ivaS

— BHAFC ⚽️ (@OfficialBHAFC) 13 июля 2017 г.