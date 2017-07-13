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Новичок АПЛ «Брайтон» усилился защитником «Ингольштадта»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Брайтон энд Хоув, Ингольштадт, Зуттнер Маркус
Сегодня, 10:52 | Источник: ФК "Брайтон & Хов Альбион" | Редакция: Роман Мельник
Вернувшийся в Премьер-Лигу впервые с 1983 года «Брайтон» продолжает усиляться в преддверии нового сложнейшего сезона. Состав клуба пополнил защитник Маркус Зуттнер, ранее представлявший «Ингольштадт». 30-летний футболист подписал с англичанами трехлетний контракт.
Зуттнер провел 31 матче в Бундеслиге в минувшем сезоне, забил 4 гола и отметился 5 результативными передачами. Кроме того, игрок представляет сборную Австрии.
Напомним, в июне «Брайтон» купил у «Валенсии» вратаря сборной Австралии Мэтью Райана.
New #BHAFC signing Markus Suttner is ready for the challenge of @premierleague football. https://t.co/lIX1FD9LaL pic.twitter.com/LluTx8ivaS
— BHAFC ⚽️ (@OfficialBHAFC) 13 июля 2017 г.
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