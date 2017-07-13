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Какута подписал контракт с «Амьеном»
Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: трансферы, Амьен, Депортиво, Хебей ЧФ, ДР Конго, Какута Гаэль
Сегодня, 02:08 | Источник: Твиттер ФК "Амьен" | Редакция: Павел Молочный
Вингер «Хебей Чайна Форчун» Гаэль Какута перешёл в «Амьен». Контракт 26-летнего футболиста с французским клубом рассчитан на 4 года.
Вторую половину сезона 2016/17 Какута на правах аренды провёл в «Депортиво». Ранее игрок сборной ДР Конго играл за «Лацио», «Челси» и «Севилью». Напомним, по итогам минувшего сезона «Амьен» завоевал право выступать в первой французской лиге.
L'@AmiensSC est heureux d'annoncer la signature de Gaël Kakuta pour 4 saisons. #AmiensSC pic.twitter.com/E4oTnQWPFL
— Amiens SC (@AmiensSC) 10 июля 2017 г.
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