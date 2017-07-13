Какута подписал контракт с «Амьеном»

Вингер «Хебей Чайна Форчун» Гаэль Какута перешёл в «Амьен». Контракт 26-летнего футболиста с французским клубом рассчитан на 4 года.

Вторую половину сезона 2016/17 Какута на правах аренды провёл в «Депортиво». Ранее игрок сборной ДР Конго играл за «Лацио», «Челси» и «Севилью». Напомним, по итогам минувшего сезона «Амьен» завоевал право выступать в первой французской лиге.