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«Краснодар» представил третий комплект формы на новый сезон

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Краснодар
Сегодня, 21:58 | Источник: Твиттер ФК "Краснодар" | Редакция: Максим Коджеспиров

«Краснодар» показал третий комплект формы на новый сезон. Форма выполнена в черном цвете с ярко-зелеными вставками и надписями.

Ранее «Краснодар» представил домашний и гостевой комплект формы на сезон-2017/18.

 

 

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