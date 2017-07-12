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«Краснодар» представил третий комплект формы на новый сезон
Сегодня, 21:58 | Источник: Твиттер ФК "Краснодар" | Редакция: Максим Коджеспиров
«Краснодар» показал третий комплект формы на новый сезон. Форма выполнена в черном цвете с ярко-зелеными вставками и надписями.
Ранее «Краснодар» представил домашний и гостевой комплект формы на сезон-2017/18.
Третий комплект формы «быков» на сезон 2017/2018! #StepOut @pumafootball pic.twitter.com/aXZvMyLghf
— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 12 июля 2017 г.
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