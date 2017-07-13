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Кержаков занял пост координатора команд академии «Зенита»
Сегодня, 14:54 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Роман Мельник
Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков занял пост координатора юношеских команд системы питерского клуба.
Пресс-служба «сине-бело-голубых» отмечает, что в обязанности Кержакова входит отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали: академия — молодежный состав — «Зенит-2» — первая команда.
Напомним, что в июне на должность координатора команд «Зенита» был назначен Владислав Радимов.
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Только, как не координировал никто команды, так и не будет это делать.
Проще игроков закупать оптом по очень большим розничным ценам.
https://www.youtube.com/watch?v=5xFB7flOUoc
ххахахахаахххахахаа
Удачи!
молодцы - отлично готовят новых кококо !
Теперь всех мальков лосося в Карелии переловят и в Ладожское выпустят.