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Кержаков занял пост координатора команд академии «Зенита»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Отставки и назначения, Зенит, Кержаков Александр
Сегодня, 14:54 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Роман Мельник

Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков занял пост координатора юношеских команд системы питерского клуба.

Пресс-служба «сине-бело-голубых» отмечает, что в обязанности Кержакова входит отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали: академия — молодежный состав — «Зенит-2» — первая команда.

Напомним, что в июне на должность координатора команд «Зенита» был назначен Владислав Радимов.

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