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«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил «Боруссии» 85 млн евро за Обамеянга
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Тяньцзинь Ц, Боруссия Д, Обамеянг Пьер-Эмерик
Сегодня, 10:12 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Роман Мельник
Китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» не скупится на траты. Сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио сообщает о том, что коллектив из Поднебесной предпринимает новую попытку подписать форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. В первый раз «Тяньцзинь», по слухам, предложил «шмелям» 70 млн евро, однако сейчас увеличил ставку до 85 миллионов.
Ранее сообщалось, что «Боруссия» постарается купить Оливье Жиру в случае ухода Обамеянга.
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