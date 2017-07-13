«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил «Боруссии» 85 млн евро за Обамеянга

Китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» не скупится на траты. Сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио сообщает о том, что коллектив из Поднебесной предпринимает новую попытку подписать форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. В первый раз «Тяньцзинь», по слухам, предложил «шмелям» 70 млн евро, однако сейчас увеличил ставку до 85 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» постарается купить Оливье Жиру в случае ухода Обамеянга.