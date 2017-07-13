Рейтинг@Mail.ru

«Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил «Боруссии» 85 млн евро за Обамеянга

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Тяньцзинь Ц, Боруссия Д, Обамеянг Пьер-Эмерик
Сегодня, 10:12 | Источник: gianlucadimarzio.com | Редакция: Роман Мельник

Китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» не скупится на траты. Сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио сообщает о том, что коллектив из Поднебесной предпринимает новую попытку подписать форварда дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга. В первый раз «Тяньцзинь», по слухам, предложил «шмелям» 70 млн евро, однако сейчас увеличил ставку до 85 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» постарается купить Оливье Жиру в случае ухода Обамеянга.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:57
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 10:56
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:31 Слухи Агент Перишича встретился с руководством «Интера», чтобы обсудить переход игрока в МЮ 1
08:51 «Ювентус» оценил Бонуччи в 50 миллионов евро 9
08:25 Слухи «Боруссия» постарается купить Жиру в случае ухода Обамеянга 6
06:59 Слухи «Рома» предложила «Лестеру» £ 30 млн за Мареза 8
05:57 Слухи «Челси» согласовал трансфер хавбека «Монако» Бакайоко 9
05:37 Слухи Защитник «Саутгемптона» Бертран может перейти в «Ман Сити» за £ 30 млн 1
04:53 Слухи «Кротоне» интересуется хавбеком «Зенита» Маурисио 3
02:59 Дани Алвес: «Что мне тут делать, если Верратти уйдёт из ПСЖ?» 9
00:51 Карло Нести: «Бонуччи близок к переходу в „Милан“» 11
Вчера
23:09 Слухи Раноккия отклонил предложение «Хаддерсфилда» 2
все материалы по этой теме
Турниры