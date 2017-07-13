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Головин: «Не уйду из ЦСКА, пока не вернем золото»
Сегодня, 21:01 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Хавбек ЦСКА Александр Головин пообещал, что не покинет команду, пока «армейцы» вновь не выиграют чемпионат России.
«Обещаю, что не уйду из ЦСКА, пока не вернём золото», — сказал Головин во время встречи с болельщиками.
По слухам, интерес к Головину проявляли лондонский «Арсенал» и «Марсель».
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если продолжит расти, достойное предложение может случиться раньше чемпионства..