Головин: «Не уйду из ЦСКА, пока не вернем золото»

Хавбек ЦСКА Александр Головин пообещал, что не покинет команду, пока «армейцы» вновь не выиграют чемпионат России.

«Обещаю, что не уйду из ЦСКА, пока не вернём золото», — сказал Головин во время встречи с болельщиками.

По слухам, интерес к Головину проявляли лондонский «Арсенал» и «Марсель».