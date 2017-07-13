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Нельсон Семеду переходит в «Барселону»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферы, Барселона, Бенфика, Семеду Нельсон
Сегодня, 23:07 | Источник: ФК "Барселона" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Барселона» объявила о договоренности с «Бенфикой» по трансферу правого защитника «орлов» Нельсона Семеду. 23-летний футболист в пятницу пройдет медосмотр, после чего с ним будет заключен контракт. По неофициальной информации, сумма трансфера составит 30 млн евро. Семеду станет девятым португальцем в «Барсе». За 2 года в «Бенфике» он провел 63 матча и забил 3 гола.

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