Нельсон Семеду переходит в «Барселону»

«Барселона» объявила о договоренности с «Бенфикой» по трансферу правого защитника «орлов» Нельсона Семеду. 23-летний футболист в пятницу пройдет медосмотр, после чего с ним будет заключен контракт. По неофициальной информации, сумма трансфера составит 30 млн евро. Семеду станет девятым португальцем в «Барсе». За 2 года в «Бенфике» он провел 63 матча и забил 3 гола.

[BREAKING NEWS] Agreement with Benfica to sign Nélson Semedo, pending medical tests tomorrow in Barcelona https://t.co/o5ldP2I5ke pic.twitter.com/JjQdQ3q1pF — FC Barcelona (@FCBarcelona) 13 июля 2017 г.