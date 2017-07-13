Агент Бонуччи о переговорах с «Миланом»: «Пока что мы вынуждены ждать»

Агент Алессандро Луччи, представляющий интересы защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, рассказал о том, как идут переговоры о трансфере в «Милан».

«В данный момент мы не испытываем никаких эмоций. Пока что мы вынуждены ждать», – сказал Луччи.

Ранее сообщалось, что Бонуччи перейдет в «Милан» за 40 миллионов евро, а его зарплата в миланскому клубе составит 7 миллионов евро в год.