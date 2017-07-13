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Агент Бонуччи о переговорах с «Миланом»: «Пока что мы вынуждены ждать»
Сегодня, 23:10 | Источник: calciomercato.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Агент Алессандро Луччи, представляющий интересы защитника «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, рассказал о том, как идут переговоры о трансфере в «Милан».
«В данный момент мы не испытываем никаких эмоций. Пока что мы вынуждены ждать», – сказал Луччи.
Ранее сообщалось, что Бонуччи перейдет в «Милан» за 40 миллионов евро, а его зарплата в миланскому клубе составит 7 миллионов евро в год.
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