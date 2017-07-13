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«Лилль» заключил контракт с полузащитником ПСЖ Бубакари Сумаре
Сегодня, 20:46 | Источник: transfermarketweb.com | Редакция: Максим Коджеспиров
«Лилль» подписал контракт с 18-летним полузащитником Бубакари Сумаре. Срок соглашения - три года. Финансовые детали сделки не разглашаются.
Ранее сообщалось о том, что «Лилль» взял в аренду 20-летнего нападающего «Ромы» Эсекьеля Понсе.
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