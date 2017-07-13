«Лилль» заключил контракт с полузащитником ПСЖ Бубакари Сумаре

«Лилль» подписал контракт с 18-летним полузащитником Бубакари Сумаре. Срок соглашения - три года. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Ранее сообщалось о том, что «Лилль» взял в аренду 20-летнего нападающего «Ромы» Эсекьеля Понсе.