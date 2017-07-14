Ари: «Если быть откровенным, мне приятно забивать „Спартаку“»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал о своём настрое на матч за Суперкубок России против своей бывшей команды:

«В первую очередь есть особый настрой на сам Суперкубок – это матч за трофей, а их я очень люблю завоёвывать, и дополнительно настраиваться на такие игры мне не нужно. Но, если быть откровенным, мне приятно забивать „Спартаку“. Я знаю, что довольно часто отличаюсь против моей бывшей команды. Надеюсь, что смогу помочь „Локомотиву“, и в этот раз и мы завоюем Суперкубок России.

Ничего не изменилось с тех пор, как я признавался в любви к болельщикам красно-белых! Я провёл несколько замечательных сезонов в „Спартаке“, и болельщики команды всегда тепло меня поддерживали. Буду рад снова встретить их».

Бразильский форвард также выразил желание сыграть за сборную России на ЧМ-2018.