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«Томь» оштрафована на 50 тысяч рублей

Соккер.Ру // Россия. ФНЛ 2017/2018, Россия: события, Томь, Оренбург, Динамо СПб, Крылья Советов
Сегодня, 22:09 | Источник: 1fnl.ru | Редакция: Дмитрий Кристя

В Доме футбола на Таганке прошло очередное заседание КДК РФС, на котором были рассмотрены рапорты делегатов и протоколы матчей 1-го тура ФНЛ.

«Томь» оштрафована на 50 тысяч рублей за шесть предупреждений в матче с «Кубанью». 

«Оренбург» оштрафован на 30 тысяч рублей за необеспечение безопасности на стадионе и массовое появление на поле посторонних лиц.

На 10 тысяч рублей оштрафовано «Динамо-СПб» за неправомерные действия зрителей во время матча с «Енисеем». Еще 10 тысяч рублей «Динамо-СПб» заплатит за иные нарушения регламента.

За необеспечение безопасности на стадионе после матча с «Лучом-Энергией» и массовое появление на поле посторонних лиц 30 тысяч рублей заплатят «Крылья Советов».

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