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«Томь» оштрафована на 50 тысяч рублей
Сегодня, 22:09 | Источник: 1fnl.ru | Редакция: Дмитрий Кристя
В Доме футбола на Таганке прошло очередное заседание КДК РФС, на котором были рассмотрены рапорты делегатов и протоколы матчей 1-го тура ФНЛ.
«Томь» оштрафована на 50 тысяч рублей за шесть предупреждений в матче с «Кубанью».
«Оренбург» оштрафован на 30 тысяч рублей за необеспечение безопасности на стадионе и массовое появление на поле посторонних лиц.
На 10 тысяч рублей оштрафовано «Динамо-СПб» за неправомерные действия зрителей во время матча с «Енисеем». Еще 10 тысяч рублей «Динамо-СПб» заплатит за иные нарушения регламента.
За необеспечение безопасности на стадионе после матча с «Лучом-Энергией» и массовое появление на поле посторонних лиц 30 тысяч рублей заплатят «Крылья Советов».
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