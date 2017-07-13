В Доме футбола на Таганке прошло очередное заседание КДК РФС, на котором были рассмотрены рапорты делегатов и протоколы матчей 1-го тура ФНЛ.

«Томь» оштрафована на 50 тысяч рублей за шесть предупреждений в матче с «Кубанью».

«Оренбург» оштрафован на 30 тысяч рублей за необеспечение безопасности на стадионе и массовое появление на поле посторонних лиц.

На 10 тысяч рублей оштрафовано «Динамо-СПб» за неправомерные действия зрителей во время матча с «Енисеем». Еще 10 тысяч рублей «Динамо-СПб» заплатит за иные нарушения регламента.

За необеспечение безопасности на стадионе после матча с «Лучом-Энергией» и массовое появление на поле посторонних лиц 30 тысяч рублей заплатят «Крылья Советов».