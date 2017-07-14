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Ахметов отправлен в дубль «Рубина» из-за конфликта с клубом

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига Крыма 2016/2017, Россия: события, Рубин, Ахметов Ильзат
Сегодня, 11:36 | Источник: sport.business-gazeta.ru | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник «Рубина» Ильзат Ахметов отправлен в дубль. Об этом сообщил генеральный директор клуба Рустем Саяхов:

«Ильзат тренируется с дублем по решению тренерского штаба, чтобы привести в порядок игровую форму».

Представляющий интересы Ахметова Сергей Пронкин рассказал о возникшем конфликте:

«Такая ситуация, как с Ахметовым, на моей памяти первая. Она очень необычная. У игрока сначала был старый контракт, и клуб в период действия старого соглашения согласовал новый, его подписали. Но мы даже не знаем, зарегистрирован ли новый контракт в лиге. Клуб упорно отказывается предоставлять нам зарегистрированный экземпляр. Они думали, что у нас, может быть, не будет оснований попросить эти деньги. И только после того, как мы начали направлять претензии и предоставлять документы, пошли выплаты. До этого они делали вид, что этого контракта будто и не существует. 

Когда человек, по сути, унижается и просит то, что ему должны выдать сами, и ещё извиниться 10 раз, я не совсем понимаю, какой здесь может быть предмет спора. Есть трудовой кодекс, закон и соответствующая статья, согласно которой в случае задержки выплат по зарплате работодатель должен сделать эти выплаты с процентами без всяких напоминаний и указаний. Однако после подачи заявления в палату по разрешению споров Ахметова отправили в дубль. Считаю, что это дискриминация и таким способом его ломают».

Напомним, ранее состав «Рубина» покинул Владимир Дядюн.

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