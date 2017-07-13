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РФС временно снял с «Анжи» запрет на регистрацию новых игроков
Сегодня, 22:16 | Источник: Rfs.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Палата по разрешению споров РФС временно сняла с «Анжи» запрет на регистрацию новых игроков. Клубу разрешено регистрировать новичком до 14 июля включительно.
Напомним, что РФС запретил «Анжи» регистрировать новичков из-за долга перед защитником Седриком Ямбере.
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