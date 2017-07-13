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«Уфа» выкупила права на показ своих матчей чемпионата России

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Уфа
Сегодня, 19:08 | Источник: ФК "Уфа" | Редакция: Дмитрий Кристя

«Уфа» выкупила права на свои матчи и передала их местному общедоступному каналу БСТ.

«Все матчи „Уфы“ в РФПЛ болельщики из нашей Республики смогут увидеть в прямом эфире на БСТ», — сообщает пресс-служба клуба.

Канал БСТ уже записал несколько промороликов к этому событию.  

Ранее стало известно, что трансферный бюджет клуба будет урезан на 50 %.

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