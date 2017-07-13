«Уфа» выкупила права на показ своих матчей чемпионата России

«Уфа» выкупила права на свои матчи и передала их местному общедоступному каналу БСТ.

«Все матчи „Уфы“ в РФПЛ болельщики из нашей Республики смогут увидеть в прямом эфире на БСТ», — сообщает пресс-служба клуба.

Канал БСТ уже записал несколько промороликов к этому событию.

Ранее стало известно, что трансферный бюджет клуба будет урезан на 50 %.