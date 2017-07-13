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«Уфа» выкупила права на показ своих матчей чемпионата России
Сегодня, 19:08 | Источник: ФК "Уфа" | Редакция: Дмитрий Кристя
«Уфа» выкупила права на свои матчи и передала их местному общедоступному каналу БСТ.
«Все матчи „Уфы“ в РФПЛ болельщики из нашей Республики смогут увидеть в прямом эфире на БСТ», — сообщает пресс-служба клуба.
Канал БСТ уже записал несколько промороликов к этому событию.
Ранее стало известно, что трансферный бюджет клуба будет урезан на 50 %.
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