Капитан молодежной сборной Франции перешел из «Монако» в «Майнц»

Защитник «Монако» Абду Диалло перешел в «Майнц». Контракт с 21-летним игроком рассчитан на 5 лет. Французский клуб получит за Диалло 5 млн евро.

В прошлом сезоне футболист провел лишь 11 матчей во всех турнирах. При этом он является капитаном сборной Франции U21.

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