30
Капитан молодежной сборной Франции перешел из «Монако» в «Майнц»
Сегодня, 19:43 | Источник: ФК "Майнц" | Редакция: Дмитрий Кристя
Защитник «Монако» Абду Диалло перешел в «Майнц». Контракт с 21-летним игроком рассчитан на 5 лет. Французский клуб получит за Диалло 5 млн евро.
В прошлом сезоне футболист провел лишь 11 матчей во всех турнирах. При этом он является капитаном сборной Франции U21.
Ранее монегаски продлили контракт с беком Джибрилем Сидибе.
Другие материалы по теме:
19:04 Официально «Барселона» завершила переход Нельсона Семеду 8
17:40 Официально Фото Уокер стал игроком «Манчестер Сити» 53
15:53 Фото Деулофеу присоединился к «Барселоне» 13
14:54 Официально Фото «Хоффенхайм» арендовал у «Баварии» Гнабри 16
14:32 Официально Фото «Сивасспор» подписал бывшего защитника «Динамо» Дьякова 27
12:51 Видео Кейсуке Хонда продолжит карьеру в Мексике 13
11:18 Официально Себальос согласовал шестилетний контракт с «Реалом» 37
Станислав Горин
Фанаты «Арсенала» выдохнули – каталонцы вместо Бельерина подписали еще одного клиента Жорже Мендеша. О ярком Нельсоне Семеду – на «Соккер.ру».
03:06 Официально Чалоба сменил «Челси» на «Уотфорд» 8
60
Или войдите через